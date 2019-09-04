勇者鬥惡龍CG電影打響頭炮

若各位喜歡玩RPG遊戲，應該對《勇者鬥惡龍》（Dragon Quest）不感陌生，這隻由堀井雄二創作的遊戲，可說是日系RPG的始祖，自1986年以來已推出至11集，衍生出多套動漫及外傳作品。其首套CG電影《Dragon Quest Your Story》早前在日本上映，粉絲除了可在大銀幕看到勇者冒險故事，經典怪物如史萊姆等更以CG逐一現身，是近期少有的動畫大作。

作為「國民RPG」，《Dragon Quest Your Story》在日本開畫首兩天已錄得逾3億日圓票房，故事以《勇者鬥惡龍Ⅴ天空之花嫁》為藍本，主角為了找尋被魔物捉走的母親，與父親一起冒險，但父親卻被魔物殺死，多年後遇到青梅竹馬的女主角，到底她會否成為主角的新娘（花嫁）呢？

至於電影的聲優陣容粒粒皆星，主角Lucas由人氣男星佐藤健聲演，女主角Bianka則由有村架純負責，還有因日劇《勇者義彥和魔王之城》而人氣爆燈的山田孝之，聲演主角的父親Papas。說到主角的名字，其實當年遊戲是供玩家自由改名的，當電影公布主角名為Lucas時，剛巧與當年《Dragon Quest》小說版的男主角名字相同，引起小說作者久美沙織的不滿，幸好最後能和氣收場。

負責創作故事的堀井雄二、遊戲音樂的椙山浩一及人物設定的鳥山明，向來是《Dragon Quest》系列的鐵三角，但CG電影的風格明顯與遊戲不同，皆因今次鳥山明沒有參與其中，畫風反而偏向迪士尼動畫口味。不過原作堀井雄二，以及作曲家椙山浩一仍有參與電影製作，加上曾獲日本電影學院獎的山崎貴出任總導演，確保粉絲能重拾經典樂章之餘，亦帶來新鮮感。