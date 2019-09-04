救世煮：燙出爽脆口感

燙，主要是將食材放入滾起的水、上湯或油之中將食物灼熟。（互聯網）

今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！

－－－－－－－－

上一期介紹過汆，今期介紹的是燙，其實又點似汆，都是灼煮食材，然而兩者最大分別是，汆主要是以水灼煮，而燙則可以是水可以是油，更可以是濃湯等；將食物處理好後，放入滾水、高湯或滾油中，大火燒滾後撈出，又或撈出後瀝乾回鍋作其他烹調法者謂之燙。

台灣人喜歡燙青菜，就是水滾後直接放入蔬菜煮幾分鐘撈起，燙煮時不會加入任何調味，食用時才下點醬料，這種做法最大優點是經汆燙，有助除去部分蔬菜的草酸之餘，短時間烹調更不會令太多營養流失，相對於炒菜自然更健康，而蔬菜吃起來口感亦較為爽脆。

如果自問是愛吃香喝辣的，相信亦聽過麻辣燙吧，無錯，這種起源於重慶的辛麻小食，是直接將食材以竹籤串起，放入麻辣湯鍋內將食材燙熟即可享用，近年大受年輕人歡迎，而常用食材亦多是一些易熟的，好像牛肉、腰片、腸、丸類、牛栢葉、瓜菜、午餐肉等。今日教大家在家都可炮製麻辣燙，最重要是煮一鍋麻辣湯，食材則隨閣下喜歡，可以串起，在家吃甚至可以當小火鍋亦得。

材料：

上湯 700毫升

葱、辣椒 各4棵

桂皮、陳皮、甘草、薑片 各3片

蒜頭 5瓣

八角、花椒、辣椒乾 各適量

調味料：

豆瓣醬 3湯匙

辣油 3湯匙

胡椒粉 少許

鹽 適量

做法：

1. 蒜頭、辣椒乾、辣椒、花椒和上湯以外的材料放入湯袋，備用。

2. 燒熱鑊，下油，放入蒜頭、辣椒乾、辣椒及花椒，倒入上湯，放入「調味料」煮滾，可按喜好，增刪辣油及豆瓣醬的分量。

3. 放入喜歡的食材（可以竹籤串起）燙煮至熟即可撈起享用。