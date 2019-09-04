秋燥易傷肺　好易變咳神

秋天是燥邪旺盛的季節，養生重點在於潤肺。（胡振文攝）

現時天氣仍然又濕又熱，但如果翻看日曆，原來早於8月初，已踏進「立秋」，這是由熱轉涼的交接節氣，意味着我們即將迎接涼爽舒適的秋天。在中醫角度，每個季節所補養的臟腑都有所不同。

【秋天重點潤肺】

有云：「秋天走到肺經，秋燥傷肺」，中醫認為秋天是燥邪旺盛的季節，易傷津液，可引致喉嚨乾涸、口唇乾裂、皮膚乾燥痕癢等毛病，因此養生重點在於潤肺。註冊中醫師劉芷寧說：「秋天對應五臟的肺經，加上秋天天氣乾燥，特別容易影響肺部功能，因『肺主皮毛，開竅於鼻』，秋燥加上肺熱會令鼻腔不適，又因耳鼻喉相連，整個呼吸系統也會受到牽連，所以較易出現喉嚨痛、喉嚨發乾、喉嚨痕癢等。」

究竟飲食方面如何改善問題？劉醫師表示，一方面應減少進食燥熱辛味食物，亦要避免進食生冷食物。另一方面則多吃或多喝生津解渴的食物或飲品，如酸梅汁、檸檬汁等，亦可多用沙參、玉竹等煲湯飲用。

【食療介紹】

【羅漢果雪梨茶】

材料：

羅漢果半個、雪梨1個

做法：

1.材料洗淨，雪梨切塊，羅漢果切半，加入水1,000毫升。

2.水滾後轉細火煲20至30分鐘即可。

建議連續飲用1-2天。

功效：清熱潤肺、止咳、腸燥便秘

注意：寒性咳嗽（咽癢、無痰或白痰），肺氣弱人士不宜飲用。

【橄欖茶】

材料：

橄欖2枚、綠茶葉1克

做法：

將橄欖連核切成兩半，與綠茶同放入杯中，沖入熱開水500毫升，焗5分鐘後飲用。

建議每天飲用2~3次。

功效：滋咽潤喉、生津爽口、清熱解毒。亦可消積解脹、滋養脾胃，增強食欲。適用於慢性咽炎，咽喉不適、咽部異物感者。

注意：寒性咳嗽（咽癢、無痰或白痰），肺氣弱人士不宜飲用。

【蜜棗甘草湯】

材料：

蜜棗6枚、炙甘草6克

做法：

將蜜棗，炙甘草加入水1000毫升，煎30分鐘，去渣即可。

建議每日2次。

功效：補中益氣、潤肺止咳。適用於咽乾喉痛、咳嗽等症。

注意：熱性咳嗽、熱性體質人士不宜多服。

【霸王花無花果響螺湯】

材料：

霸王花50克、乾響螺頭4隻、南杏15克、無花果3粒、蜜棗2粒、豬展300克

做法：

1.豬𦟌汆水備用。

2.響螺頭洗淨浸軟，切片備用。

3.霸王花用水浸半小時，剪去硬蒂及洗淨備用。

4.無花果洗淨切半；南杏略浸備用。

5.將所有材料放入煲，加水1,500毫升，以大火煲滾，再用文火煲2-3小時便成。

功效：滋陰潤肺、清熱化痰，更可以健胃清腸，改善消化不良、食欲不振等情況。

注意：寒性咳嗽（咽癢、無痰或白痰），肺氣弱人士不宜飲用。

【佛手瓜栗子甘筍湯】

材料：

佛手瓜2個、栗子10粒、紅蘿蔔1條、粟米2條、南杏10克、蜜棗1粒

做法：

1.將佛手瓜、紅蘿蔔及粟米切件。

2.湯鍋內注水1,500毫升，加入栗子、紅蘿蔔及粟米煲至水滾。

3.加入佛手瓜、南杏及蜜棗。

4.中慢火煲湯1小時完成。

功效：潤燥、健脾開胃、壯腰固腎。

注意：適合大部分人士飲用。