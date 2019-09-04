名牌服飾及化妝品特賣

由即日起至9月9日，一連6日係時代廣場展銷集舉行名牌服飾及化妝品特賣，集合多個知名品牌，包括By Terry、Dr.Brandt、Elizabeth Arden、Peter Thomas Roth、StriVectin、Algenist嘅護膚品同化妝品; DKNY、MICHAEL KORS、Ermenegildo Zegna、Juicy Couture嘅香水; Laurel、DSQUARED2、Philipp Plein、GROUND(ZER)O、S.T. Dupont等品牌嘅服飾; INNIU、ALDO、ROCKPORT、Havaianas嘅鞋款等等。全場貨品最低減至一折！即刻就嚟睇 睇啦~

【購物攻略】

護膚品同化妝品好抵買，比平時正價最少都平一半! 好似Dr.Brandt嘅逆齡提肌嫩膚霜只係賣$608(原價$1215) 。Peter Thomas Roth青瓜啫喱面膜減至$204(原價$510) 。BY TERRY嘅唇彩同唇膏仲抵，原價$355-365，而家只係$118!!

香水都係另一個用家搶購嘅目標！MICHAEL KORS WONDERLUST EAU FRESH 女士淡香氛(100毫升) 、Ermenegildo Zegna Z ZEGNA SHANGHAI 男士淡香氛 (100毫升)都係半價! Juicy Couture VIVA LA JUICY 女士香水 (100ML) 只售$350 (原價$890)。

服飾方面都好吸引，意大利名牌Philipp Plein同DSQUARED2減至3折，Philipp Plein女裝牛仔連體褲特價$2950(原價$9819) ，DSQUARED2男裝Tshirt 原價$3073，而家只係$920。GROUND(ZER)O嘅服飾仲抵，勁減平過1折！

鞋款方面都有唔少選擇，意大利INNIU嘅鞋舒適好著，平低鞋同高跟鞋原價$2680-3380，特價一律$500/對!加拿大品牌ALDO亦好抵，女裝涼鞋減至$199 (原價$989) ，男裝皮鞋只售$499 (原價$1499)！

唔好諗喇，即刻就過嚟睇吓啦！

地點：時代廣場一座16樓 時代廣場展銷集

日期：9月4日至9日

時間：上午11時至晚上9時

查詢熱線： 2118 8900