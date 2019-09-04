【深夜字聊】超索好姊妹惹遐想

正所謂「狡兔不吃窩邊草」，就算女友或老婆個好姊妹有幾咁索都係諗吓好喇，好似呢位男網民咁，就住心郁郁都情願辛苦啲忍住，最多喺網上分享吓咪算囉。佢話：「女友有個東歐好姊妹，個樣固然係東歐女性嗰種靚，心口要分量十足㗎！講到呢點，我覺得自己忍到今時今日都算係君子一名。佢最初嚟我屋企，夜晚只係着件吊帶衫，飛晒釘咁搞到我唔敢正面望佢。女友可能話過佢，後嚟佢就着返件運動胸圍，但深溝仍然好養眼，加上成日着Legging，長腿加埋嗰種貼身感，搞到我成日產生幻想。不過講到最正就係一齊行街，女友行開咗時，見到啲男人𥄫住佢，再掃過嚟望我嗰種艷羨目光，真係幾有自豪感。」

網友神回應：

青芒：我覺得你喺度晒命囉，莫講話識個東歐女性朋友，我連見到佢哋都唔知點溝通，依家睇到你喺度講埋晒啲咁嘅嘢，真係好妒忌。

Sammy：叻喇你，你係君子吖嘛，冇食佢吖嘛。唓，你咪又係對人有幼想！呢點已經洩露咗你嘅本性啦！

Jodi：我最怕就係啲女仔Friend嚟我屋企住，你就係又一個最好嘅證明。你話你班男人係咪鹹濕吖，個腦剩係諗住啪啪啪，其實你唔可以做番個正常嘅男人咩？

咪一樣：你呢啲至係正常嘅男人呀！有個有樣又有身材嘅女人喺面前，如果冇其他諗法嘅話，我真係好合理懷疑你係咪正常男人嚟囉。