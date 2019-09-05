【健樂事】秋風起　食梨好處多

梨的水分豐富，有潤肺、清心、生津、解渴、降火等功效，所以很適合秋天食用。（資料圖片）

秋燥潤肺梨為先！梨是百果之宗，水分豐富，有潤肺、清心、生津、解渴、降火等功效，所以很適合秋天食用，當中又以鴨梨、豐水梨、水晶梨等品種最當造。從營養學角度，梨屬於低卡、低升糖指數（Low GI）水果，當中又含水溶性纖維，可促進腸道蠕動，預防便秘，亦有助降低體內壞膽固醇。

食法方面，生食梨對喉乾、聲啞同便秘等徵狀有明顯功效，但慢性腸炎或胃寒病患者不適用；榨成梨汁飲用，則可潤喉生津，但梨的含糖量較高，糖尿病患者應該慎食；至於將梨蒸熟或煮熟來食，就可以滋陰潤肺、止咳祛痰，像以下2種簡單做法，各有好處，注重健康的朋友，不妨參考。

做法1.川貝燉梨

切下鴨梨頂部做蓋，取出梨核，挖走部分梨肉，加注清水，放入川貝粉1克及冰糖2粒，以文火蒸45分鐘。

功效：最為平和的煮法，可最大程度地消除梨的寒性，亦具潤肺止咳功效，適合有乾咳、喉嚨乾、聲沙無痰等徵狀的肺燥咳嗽者服用；但寒咳及痰濕咳嗽者不宜。

做法2.雪梨蘋果茶

蘋果2個、雪梨2個（洗淨、去芯），連皮切成角，再加上南北杏10克、陳皮1角，以及6碗水，一起煲1小時，即可飲用。

功效：生津止渴，潤肺止咳。