EVISU秋冬　重現日系經典傳奇

今個秋冬EVISU在布料、工藝及設計理念上打破固有思維，將日本獨特設計美學及工匠精神與當下流行的街頭文化潮流完美融合到系列中。（互聯網）

日系街頭潮牌EVISU自創立之初，就堅持在設計中運用大量的日本傳統文化元素，加上對工匠精神的不斷追求，因而在一眾潮流品牌中脫穎而出。今個秋冬品牌在布料、工藝及設計理念上打破固有思維，將日本獨特設計美學及工匠精神與當下流行的街頭文化潮流完美融合到系列中。主線EVERGREEN系列由日本傳說、季度性革新、軍旅風和強化品牌四個概念系列構成，通過前衞別致的設計，為日潮迷們提供更多選擇。

日本傳說系列加入了大量日本傳統元素，包括「鯉躍龍門」、「日本地圖」和「金光鱗片」，不但展示品牌引以為傲的工匠級刺繡水準，加上大量運用了光澤絲絨布料和漸變層次繡花等工藝，更顯奢華玩味。季度性革新系列在設計中大量採用色塊拼接、寬鬆版型和鮮亮色彩搭配，創造出摩登的學院運動造型。軍事風系列強調單品的輕機能性，更將軍事徽章等傳統軍事元素與品牌經典海鷗、家花、幾何線條造型的佛頭等融合再造，散發出濃厚的日系軍旅風采。強化品牌系列以90年代復古風為靈感，運用色彩奪目的漸變噴墨設計，打造街頭標誌性圖案，隨性風格也讓街頭多了幾分玩味樂趣。