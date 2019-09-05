三界五行：秋天養肺　以心為本

秋天，本來是收穫的季節，秋字由禾與火組合而成，代表農作物成熟，這是大自然的規律，春生、夏長、秋收、冬藏，古時候，中國是農業社會，政治、軍事、民生、醫學、養生……一切都順應這個規律而作為，但是，在慶祝豐收的季節，卻為甚麼容易令人悶悶不樂，煩躁不安呢？而且，傷春悲秋並非才子佳人的無病呻吟，自上而下，由天子、后妃、皇室貴胄、文武百官到平民百姓，很容易情緒低沉，胡思亂想，悲觀失落。

在中醫學而言，秋主肺，心與肺關係密切而微妙，血氣，血是心，氣是肺，心比肺重要，理論上，夏季養心，秋季養肺，但養肺必先養心，光養肺不養心是不行的。肺較容易療養，肺炎、肺癆、肺氣腫、哮喘、咳嗽，打針食藥就可以了，就算呼吸困難，用氧氣幫助呼吸就解決問題，但心臟就比較難搞，俗語說「心病還需心藥醫」，去看醫生，告訴醫生說「我不開心，心煩」，醫生除了安慰，也不知開甚麼藥給你。

單從「秋」字去考慮，不難，「秋」字有「火」，潤燥，滋陰降火，朝這個大方向去養生就錯不了。但是，「秋」字可以衍生出很多很多負面事情，包括心事與心情，倉頡造字露出了天機，「愁」，秋下有個「心」，宋代詩人吳文英這樣說：「何處合成愁？離人心上秋」，相思，思鄉，思念親友，憂國憂民，就犯愁了。心結是自己繫的，解開心結，不愁，是秋天養生之本。

方向宇