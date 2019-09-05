復古風必穿　連身印花裙

無論現代穿搭怎樣改變，復古風在時尚界依然佔有一個重要地位。今個秋冬復古風又再盛行，如果你是復古風的初哥，不知如何入手。到底哪些單品最能輕鬆穿出復古味？其實衣櫥內有印花連身裙就可以了，它可是復古穿搭中常見的服裝，法國輕奢品牌Sandro及Claudie Pierlot今季均帶來一系列展現懷舊感的印花連身裙，穿上後就好像坐上時光機回到阿媽年代。

怎樣設計的連身裙才具備復古風格？要符合上述要求，首先必須是一款及膝連身裙，裙襬呈A字形流麗剪裁，材質輕巧，優雅中帶點淑女味道，有點像上世紀40年代盛行的Tea Dress。用今日的眼光看來有點保守，不過由於修腰的設計可修飾身形，令身材看起來更苗條，因此特別受法國女生喜愛。

Sandro將昔日巴黎女性的復古韻味重現，印花是復古連身裙的重要元素，但設計師並非用一般的花朵印花和碎花，而是將西部風情的牛仔靴變成印花，還有復古風的腰果花和萬花筒般的絲巾印花，令利落的裙身變得精彩奪目。同時運用細節裝飾提升優雅感，如細褶領口、蝴蝶結、泡泡袖子和Ruffle，令女人味再升一級。Claudie Pierlot帶來奪目絲巾印花連身裙，並透過混搭為淑女造型注入驚喜，以帥氣西裝褸與牛仔靴配襯流麗連身裙營造對比，穿出嫵媚率性；這種復古連身裙亦很適合裙褲疊穿的着法，既能穿出時尚層次，更可擦出復古、摩登、個性的火花。