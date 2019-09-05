靈敢侶情：麵包與愛情

十多歲時，跟兼職的店東去吃飯，同時來了一位有錢太太，我在本文就叫她錢太，而她的丈夫，就叫錢先生。

錢太訴苦說，她跟錢先生談到夫妻感情，她要求他早點回家陪家人、多留在家吃飯、平日不要只是「嗯、哦、好、不好」……總之，她想要的，是錢先生的感情和關心。

可是，錢先生聽後，跟她講錢。

若不是我出去工作，你會有錢花？

陪你吃餐飯，損失多少錢你知不知道？

一天到晚只顧怨我，若不是我拿錢回家，你早餓死了。

真的不喜歡，你走吧！我娶個傭人好過要你。

當時我年輕，所以聽到後很驚訝，心想：怎麼一個丈夫會這樣跟太太說話？

看着錢太的眼框紅了，但又强忍着淚水，我給她遞上紙巾。

她接過，先說我這小妹妹真乖，然後向侍應揚起手，點了雪糕給我吃，繼而說：「將來要找個不向錢看的老公，別學我。」

我不懂得回答，雖然我當時年紀少，但也知道錢的重要性，不過同時，我亦渴望被愛和被疼。

「情財之間，真的不能並存嗎？」我問錢太。

「唉，錢用時間換回來，情用時間培養回來，若對方太愛錢，就不能並存了。」她說。

「那你很愛錢嗎？」少不更事的我，很直接地問。

「我不愛錢，但我需要錢，同時也需要他。」

那一刻，我真的不明白問題在哪。既然兩者都重要，取得平衡不就成了嗎？一點也不複雜啊！

時至今天，我明白了。

麵包與感情，兩者都重要，這是真的。但由於麵包所涉及的人數：如員工、上司、客戶等等，都比感情內的你和他要多，在取捨之下，人就會想感情的一方遷就，好讓另一個人可以出去面對麵包圈子裏的所有人。

而感情，就在日積月累的遷就之下，減少了比例，無止境地失衡。

我把這件事一直記住，到今天，輪到我的工作超忙了，相比起出去打工、始終有放工時間的另一半來說，我的工作所佔用的時間，都比對方多。就好似，寫這篇稿時，已是深夜，他還在等我睡覺。

那我要怎辦才好？

到這地步，我必須緊記初心：錢，是需要，但我更需要另一半。

於是，我給自己定下一些堅持：

再忙，都要一起吃飯，我會要求對方等我。

工作時，偶然有十秒時間，我會給他發短訊：「很想你，在做甚麼？」

回家後，我會問他：「你好嗎？今天如何？」

我們不能控制自己不用錢，因為這是在社會生存、跟人交換麵包的條件。但是，我們可以控制自己的生活，不去出現失去平衡的危機。

我雖然做這個行業，但我會經常提醒自己：心頭不用高，夠吃就好了。始終，他日我油盡燈枯、彌留之際，我只會想他在我身邊，握着我的手說：「今生有你，來生再見。」

我是這樣想的。

所以，如果你的家人有甚麼要求，試着不要一來就講錢吧。人生雖有幾十年去爭取物質，但有些人，是錢買不到的。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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