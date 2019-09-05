【星晨旅遊】暢遊北歐四國　走進極光國度

親睹北極光是好多人認為是人生一定要做的事情，試想只要抬頭就可以於夜空中欣賞壯麗的北極光，聽見都已經令人心動，心動就不如行動。星晨旅遊推出的「北歐四國9天團」可以幫你踏上這個人生必去旅程。行程安排入住玻璃透明頂酒店，舒適地躺臥床上欣賞北極光外，更可以體驗北極馴鹿雪橇拉車及到訪聖誕老人村，並踏足北極圈（Arctic Circle）交界線拍照留念，豐富節目足以樂而忘返。

【玻璃頂酒店賞北極光】

欣賞北極光是行程重點之一，這種神秘又美麗自然景象的最佳觀測時期是冬季晚上，如果想以最舒適方法欣賞北極光，入住玻璃透明頂酒店會是最佳體驗，位於芬蘭北部羅凡尼米（Rovaniemi）的Arctic Snow Hotel Glass Igloo、Santa's Igloos Arctic Circle及Apukka Resort Aurora Cabin是當地著名的玻璃透明頂酒店，房間設計成冰屋一樣，在設有暖氣的房間安躺床上，便可欣賞，睇足全晚都毋須擔心頸梗膊痛。此外，羅凡尼米亦是芬蘭官方認可的聖誕老人故鄉，每年吸引超過百萬名旅客遠道而來，參觀以木建築群組成聞名於世的聖誕老人村，選購各式各樣精緻禮品及與聖誕老人拍照留念，更可於聖誕老人村郵局寄出蓋有紀念印章的名信片。由於此地與北極圈相距僅數公里，所以亦可沿路走進北極圈交界線拍照留念，每位團友更會獲頒發北極圈證書一張。

【雪橇犬拉車雪上奔馳】

北極地區長年冰天雪地，於當地生活要從事粗重工作就唯有依靠體形健壯、習慣於寒冷地區生活的哈士奇（俗稱雪橇犬），遊客當然要把握機會試坐由雪橇犬拉動的雪橇車於雪上奔馳，並參觀以原木建造的馴鹿場，近距離欣賞可愛的純種北極馴鹿或者乘坐馴鹿拉車，感受聖誕老人怎樣坐鹿車派送禮物。另外，亦會到訪拉努阿野生動物園（Ranua Zoo），了解北歐野生動物生態，園內包括有北極熊、棕熊、狼獾、猞猁、北極狐及雪鴞等平時難得一見的北極圈動物。

【遊赫爾辛基壯麗教堂】

遊過芬蘭壯觀的大自然後，首都赫爾辛基（Helsinki）的聖殿廣場教堂（Temppeliaukion Kirkko）、烏斯佩斯基教堂（Uspenski Cathedral）及西布里斯紀念碑（Jean Sibelius Monument），可以令你了解到這個長年被茫茫白雪包裹的城市獨特的建築風格。建於1969年的聖殿廣場教堂又名岩石教堂，由芬蘭建築師兄弟Timo & Tuomo Suomalainen設計，整座教堂修建於一個鑿空的巨大岩石中，岩石上方以鏤空方式加入超過一百枝樑柱並鋪上玻璃引入自然光，頂部直徑達24米的一大片銅製圓頂如同UFO一樣，與自然環境融為一體的建築風格絕對是世間難得一見的教堂建築。另外兩間教堂同樣壯麗及具歷史價值，也是必到之選。離開芬蘭後，還有瑞典、挪威及丹麥，三國首都分別是斯德歌爾摩、奧斯陸及哥本哈根，熱鬧繁榮景象與歷史建築，皆是靚景Selfie呃Like的景色。

北歐9天團（LEHH-9P）

出發日期：2019年11月1日起

團 費：$21,999起

星晨旅遊

查詢電話：2519 8088

網址：www.mst.com.hk

牌照號碼：350018