本日日本：高達迷必買！1:1馬沙頭盔搶住戴

正所謂人靠衣裝，識得打扮的人往往予人深刻難忘印象，好似動畫《機動戰士》中，成日帶住頭盔及護目鏡的馬沙（Char Aznable），肯定係的歷代動畫中數一數二的人氣男角代表。想好似馬沙咁型咁受歡迎的話，不妨考慮購買以下的出品——玩具商MegaHouse的Full Scale Works系列專門以1:1比例推出動畫中的物品，趁《機動戰士》40周年，日前宣布於明年3月推出「Full Scale Works 機動戰士 Char Aznable's Stahlhelm」，將馬沙的招牌頭盔及護目鏡，以1:1的比例立體還原。其實約10年前已有廠商推出過該款頭盔的原大版本，MegaHouse強調今次的出品係以全新模具製作，高度約30cm，以ABS樹脂為材料，戴上頭感覺輕身，而且彎位弧度都掌握得非常不俗，可謂相當忠於原著。至於護目鏡方面，特別採用了單向反光玻璃膜，確保戴上後視野都不受影響。另外，還特別附送附有自護標誌的專用台座，等大家可將頭盔放上作陳設之用。此頭盔於明日起可在Premium Bandai等網站預訂，售價為25,000日圓。