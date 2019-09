《Gears 5》殺到！　骷髏主機破冰而出

《Gears 5》破冰封印骷髏限量版Xbox One X 1TB主機套裝將於9月6日與遊戲同步上市。(胡振文攝)

每一部次世代遊戲主機都有其獨佔招牌大作,例如Xbox平台就有《Gears of Wars》系列。遊戲新一集《Gears 5》標準版將於9月6日登場,規模超越舊作,主人翁更深入敵陣,同時帶來5個遊玩模式,無論單打還是連線都找到「殺戮」快感!

為配合遊戲,廠商將於9月6日同步推出「破冰封印骷髏限量版Xbox One X 1TB主機套裝」,機身以灰白色作主調,半透明骷髏圖案在激光裂縫內恍如破冰而出。專用手掣則以女主角Kait的白色護甲為設計藍本,並印有她的頸上標記及獸族符號。隨機另附有 《Gears 5》終極版遊戲下載碼、《Gears of War: Ultimate Edition》、《Gears of War 2、3、4》下載碼、 1個月Xbox Live金會員試用及 1個月Xbox Game Pass會員試用。買家更可獲卡敏紋身騎兵突擊步槍及馬可斯紋身騎兵突擊步槍特殊塗裝套件,保證出招型到震!

講開型,遊戲的Crimson Omen骷髏Logo一直被機迷認為有型又具代表性,所以除了限量版主機,遊戲還與「猿人牌」AAPE BY A BATHING APE聯乘合作,把骷髏Logo與AAPE的經典紅迷彩互相融合,推出一系列單品,包括短袖T恤、棒球帽、連帽衞衣及外套等。而凡購買AAPE×GEARS 5單品,即可獲得下載碼,可於遊戲中獲得相關塗裝。

《Gears 5》資料

遊戲類型︰第三身射擊

遊戲語言︰英文

遊戲字幕︰英文/中文

推出日期︰9月10(標準版)/9月6日(終極版)

遊戲人數︰1-3人(單機)、2-10人(Xbox Live)