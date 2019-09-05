Tudor金鋼新作大晒冷

俗稱「金銀膶」的金鋼腕錶一向予人土氣之感，而且一直不太受新一代錶迷歡迎。不過近幾年鐘錶品牌將金鋼設計重新演繹，加上懷舊熱潮下，金鋼錶款重新上位，漸漸得到錶迷愛戴。

說到近年金鋼錶設計的最佳示範首推Tudor，最近品牌將金鋼錶款來個大晒冷。在剛舉行的Tudor S&G活動上，一次過展出品牌最新Steel & Gold精鋼及黃金錶款。眾多新作中最矚目當然是Black Bay Chrono S&G，錶盤採用Reverse Panda Dial式設計，黑色錶盤撞上香檳金色小計時錶盤，醒目搶眼。黃金固定外圈，搭配黑色陽極氧化鋁測速計字圈，配以黃金錶冠，兼具運動感及優雅風格。

腕錶可配襯金鋼鏈帶、提花織紋錶帶及Bund Strap皮革軍錶帶。Black Bay系列還有其他三針款式金鋼新作，有多種尺碼選擇，其中全金色錶盤設計搶眼得來充滿個性。另外系列中的Glamour Double-Date今年亦推出金鋼款式，搭載品牌MT5641 COSC認證自動機芯，金色錶盤飾以直條圖案，更添懷舊色彩。