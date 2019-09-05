熊本新地標商場　 4米高熊本熊落區撐場

「落區」係咪代表做Show我唔知，但落區最少是種支持。大家唔好諗多，我講緊熊本熊部長呀！話說9月14日是熊本市大型複合式新商場SAKURA MACHI Kumamoto開幕的大日子，共6層（其中一層於地庫）的它內有食肆、雜貨、服飾和電影院等149間商店，有些更是首次進駐九洲地區及熊本，相信叫座力不用多懷疑。

商店以外，館內亦設有部長的新景點「KUMAMON VILLAGE」，其主題是「Find your treasure～尋找寶物」，除了有展示、銷售一些稀有商品之外，還有每周逢星期二、四、日5:30pm~6:00pm會「落區」作舞台表演，跟着KUMAMON一起來體驗找尋熊本的「寶藏」！此外，於商場頂樓的露天平台，還有個4米高的熊本熊像，距離熊本市大型商業設施「SAKURA MACHI KUMAMOTO」9月14日正式開幕，只剩9天！商場準備已進入大直路，除了之前提及過的KUMAMON VILLAGE；在5樓的露天平台，更有個4米高的熊本熊像！部長高舉的雙手，是靠太陽能發電活動，形勢有點像招財貓，十分可愛又搞笑。

另外，2樓的總合案內所「SAKURAMACHI SQUARE」，則有熊本熊型的案內機械人，備有輕觸屏幕，可以顯示日文、英文、中文及韓文的巴士時間表及觀光情報，可謂落區服務周到又做到足，誠意嘅嘢唔係隨便扮兩吓所能比較㗎！

SAKURA MACHI KUMAMOTO

地址：熊本縣熊本市中央區櫻町3番10号

營業時間：商店10:00am~8:00pm、餐廳10:00am~10:00pm