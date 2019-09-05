Rolls Royce Ghost Zenith Collection　收藏家必搶

勞斯萊斯（Rolls Royce）在Ghost即將完成輝煌10周年產品周期之際，推出設計靈感來自2009年在日內瓦車展中發表的200EX概念車的Ghost Zenith Collection，全球僅限量50輛。據悉廠方早已收到不少訂單，成為收藏家們必爭珍藏。

廠方將在200EX身上的原版歡慶女神雕像打造成紀念鑄造的圓徵，鑲嵌在Ghost Zenith Collection的中央鞍座上。廠方更將分割成50組的獨一無二藝術圖案點綴在圓徵四周，每輛限量版上都不同。此珍藏系列另一獨特之處，就在車門儲物格的發光設計，燈光穿過多孔皮革透出，配以獨特的門板木飾、流星式設計的星空車頂、頂級刺繡工藝和對比式皮革座椅設計，進一步提升車廂的典雅氛圍。

至於外觀，採用200EX身上的 Silver Satin 頭冚，車頭的歡慶女神雕像還特別刻上Ghost Zenith Collection字樣，當然不得少品牌最出名的手工腰線啦！車身顏色就提供3種獨特的雙色塗裝，包括Iguazu Blue配Andalusion White、Premiere Silver配Arctic White及Bohemian Red配Black Diamond。