【深夜字聊】過分敏感易擦槍走火

Q：我是男性，52歲，之前一直和女友行埋都有使用安全套，但總覺得它的存在令我和她都不自在，尤其會較易軟掉並再難以勃起。由於女朋友早年已結紥，毋須避孕，所以我們便嘗試不戴套，怎知我不足3分鐘便發射，有戴套時則約10分鐘左右。我相信主要是龜頭敏感所引致，還有便是我一直覺得自己步入中年後，因太過勞碌和經常捱夜而令性機能變弱，吃些甚麼可以補身？謝謝！

擔心人

A：男性希望延長做愛和射精時間，其關鍵是減低龜頭的敏感度。在生理上，射精是因為龜頭受到強烈刺激、陰莖進入陰道產生擠壓感覺而發生。性行為過程中，龜頭首當其衝成為第一性刺激敏感區。安全套能發揮阻隔效用，緩衝刺激感，調低了龜頭的敏感度，射精就會延遲，不過亦有部分男性反過來被安全套擋隔了性刺激感覺而容易陰莖變軟。

除了生理因素，男性心情緊張，如擔心性能力和性表現、做愛時間、陰莖尺碼和外觀等，均會構成心理壓力，產生負面情緒導致過快射精。

閣下所遇上的困擾，生理和心理層面因素皆涉及。例如那是你倆決定首次「不設防」，直接接觸到女體的溫熱、柔軟、濕潤，感覺盡是不同，不習慣之下即容易發生假性早洩。

要降低龜頭的敏感度，是可透過練習延後射精去把它逐步調節。性交時，每當想射精便立即停止刺激陰莖，放鬆個人及深呼吸，待性慾稍稍降溫才繼續動作，這種重覆練習方式可幫助男性重新養成延遲射精時間的能力。進行性行為時，男性亦須時刻提醒自己要放鬆心情和放緩動作。如及後你們再想使用安全套，可選擇超薄款式以調適敏感度，在「過敏」與「無感」之間取得平衡，能延長性愛時間亦無礙維持勃起。

飲食方面可先嘗試從日常食物中吸取相關營養和增強性能力，食療概念中，雞蛋、番茄、核桃、栗子、鴿蛋、豬腰、韭菜、生蠔、甲魚、芡實等，均有利壯陽和補腎固精。飲食之外，男性還要注重健康，包括保持規律生活節奏、有充足睡眠、適量運動、戒除煙酒癮等，這些都是有助提高性能力的養生之道。

李偉儀