營事檔案：低脂照燒京葱雞串　食幾多無問題

本人很愛吃串燒，喜歡那種經過高溫燒烤後的味道，猶其滋味！但我們都知道製作串燒時，需要塗上大量的醬汁和油分，或灑上不同的調味料，不但增加了脂肪和鈉含量，經高溫燒烤後亦容易釋出致癌物質，似乎也和健康扯不上太大關係。今次介紹的正正就是串燒，卻是更低脂更簡單的製作方法——照燒京葱雞串。

【雞肉：助身體蛋白質的合成】

雞肉方面，選用了雞下脾部位，質感嫩滑，肉汁較多。雞肉主要的營養成分是蛋白質，而動物性蛋白質都能提供所有人體不能自行製造的必需胺基酸，可有助身體蛋白質的合成，加強身體細胞的修補和更新。若沒有吸收充足的蛋白質，會導致肌肉流失，或會有掉髮的問題，而皮膚和指甲也會變得脆弱，身體發育也不得以完全。

雞肉也含豐富維他命B，維他命B能夠幫助身體的新陳代謝，並協助神經系統正常運作，亦可保持皮膚、頭髮、指甲的健康，而且維他命B有助緩解壓力，維持身心健康。

【蔬菜：色彩與營養的提升】

材料方面，同時選擇了紅椒、青椒等蔬菜，除了為串燒添加了繽紛的色彩，也增加了其他營養價值。

紅椒含有豐富維他命A，可以預防眼睛疾病，維持牙齒和骨骼的健康。相比之下，青椒的維他命A含量遠遠低於紅椒。青椒含有維他命C，有助抗氧化，並可以加強免疫力。紅椒及青椒亦提供豐富膳食纖維，加強我們的飽肚感，更可以促進腸道蠕動，預防便秘。

【照燒京葱雞串】

材料：

雞下脾肉 1隻（去皮去骨）

京葱 1棵

紅椒 半個

青椒 半個

雞肉醃料：

紹興酒 1/2湯

黑胡椒 適量

生粉 適量

調味料：

脫脂雞湯 250毫升

紹興酒 3/4湯匙

豉油 1茶匙

糖 1茶匙

做法：

1.將雞肉洗淨，切大丁，紹興酒、黑胡椒及生粉加入雞肉，醃15分鐘。

2.京葱洗淨，瀝乾，切段。

3.紅椒、青椒洗淨，瀝乾，切件。

4.調好醬汁。

5.用竹籤串起雞件、紅椒、青椒、京葱，落油用中火煎熟雞件。

6.倒入醬汁，略收汁後即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。