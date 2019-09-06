FoodieCurly鬈毛妹：紫禁盛宴厲家菜

一直很期待吃這頓厲家菜，行程表上寫明了Dress Code：中式服飾，我最喜歡扮鬼扮馬，雖然離出發只有兩天，還是匆忙地上網訂了件旗袍，上船後試穿，十分合身，沒有出賣我的大肚腩！

今晚為我們準備清朝宮廷菜的大廚是厲曉麟師傅，其祖先厲子嘉是光緒清宮大臣，深受慈禧太后重用，他退下後將宮中膳單默默記下，傳給後人，讓我們今天都有幸品嘗得到，厲師傅亦不負先人所望，於2014年獲頒「亞洲五十最佳餐廳」終身成就獎。

慈禧太后是一位標準玫瑰控，無論是吃喝或護膚，她都喜歡使用玫瑰，像我們今晚吃的四手碟之一「清蒸雪蛤」，就是採用新鮮的雪蛤，加入雞蛋與鮮貝清蒸而成，雪蛤與雞蛋都十分滑溜，還吃到酒香與玫瑰香；「翡翠豆腐」完全沒有豆腐的成分，嚴師傅將新鮮毛豆去皮磨泥，連同切碎的鮮貝、薑蓉和葱末炒香，入口滑如豆腐，卻嘗到毛豆的清香，據說是慈禧太后的至愛。

另一專門為慈禧太后研發的菜式是「燕窩野意銀絲」，將燕窩以雞湯蒸煮，加入野雞肉絲、胡蘿蔔、筍絲、葱絲、粉絲等，面頭綴以血燕，上桌時澆上芡湯，這道菜味道相對清淡，炸過的粉絲仍保持微脆。

有趣的是，原來太后或皇上每一次正餐，都必須齊齊整整的端上100碗不同的菜，就算是其他時段的小吃，通常也有50碗，他們每道菜都不能吃過三匙，以免外人知道他們的喜好會下毒，所以「吃菜不許過三匙」是歷代君王祖訓。相比起來，我覺得自己更幸福，因為這道「京味龍蝦」實在鮮甜彈牙，以少計花椒油吊味更加開胃，怎可只吃三口？

其他美食還包括「葛仙米象拔蚌湯」(葛仙米又稱水木耳，是海藻的一種)，味道清淡，襯托出象拔蚌的爽口鮮甜；甜品「三不粘」意指不黏筷、不黏盤、不黏牙，味道就像一團煙韌的蛋撻餡，充滿蛋香，很有趣！(皇宮盛宴三之二)

星夢郵輪「皇宮盛宴」海上之旅

品嘗厲家菜：厲曉麟師傅將於2019年10月13日以及10月18日，於香港/廣州出發的五晚及兩晚航次坐鎮「世界夢號」

報名：各大旅行社