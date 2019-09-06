四式瑜伽呼吸法　改善身體健康

近年不少人都會練習瑜伽來減壓，順道修飾身材線條，但其實練習每個式子時，呼吸也很重要，因為不同的式子配合相應的呼吸法，才能達到更佳效果。今個星期我們找來Yoga Dimensions瑜伽導師Felicia教大家四個不同的呼吸法，分別是腹式呼吸法、鼻孔交替呼吸法、蜂鳴呼吸法和聖光呼吸法。

腹式呼吸法是瑜伽中最重要也是最基礎的一种呼吸方法，透過這緩慢細長的呼吸，可以幫助身心達到深層次放鬆狀態，幫助入眠，最適合大家睡前練習。而鼻孔交替呼吸法就可以有助清潔呼吸系統、平衡左右腦、鎮靜神經系統，讓人深度放鬆，減輕壓力和焦慮。至於蜂鳴呼吸法則可安定心情；改善失眠，提升睡眠質素。最後的聖光呼吸法則是一種快速提升能量的熱性呼吸，可以加強心肺功能，清潔腹部內臟，減少內臟脂肪，達致控制體重效果。不過提提大家，以上每種呼吸法都有部分人士不適合練習，想知多啲，可以重溫以下每集詳情，了解更多。