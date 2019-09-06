Nike螢光粉紅Next%　9月尾到港

上個月網上流傳Nike會推出一系列螢光粉紅色ZoomX Vaporfly NEXT%跑鞋，即時引來各男女跑友們心心眼想即刻搶購。今個星期品牌終於發放全面資料，宣布此螢光粉紅色NEXT%將於9月26日在香港發售。此鞋款屬品牌今個跑季的全新Pink Blast Nike Zoom跑鞋系列之一，品牌將四大Zoom跑鞋Next%、Zoom Fly 3、Pegasus Turbo 2及Pegasus 36換上極Sharp醒的螢光粉紅色調，同時改良每款跑鞋的設計。如早前介紹NEXT%鞋面採用Vaporweave材料，其比Nike Flyknit4%更輕盈，材料更為輕質透氣， 保持透氣和乾爽，鞋帶眼及外底等細節亦加入改良。據聞著名日本馬拉松跑手大迫傑見到這對粉紅Next %亦即時愛上，決定於9月在東京舉行的馬拉松比賽時穿着出賽。

Zoom Fly 3跑鞋內置全掌型碳纖維板， 中底搭載柔軟而富有彈力的Nike React泡棉，而內襯和低鞋領設計提供更好的舒適性。Pegasust Turbo 2鞋面沒有了之前的條子設計，鞋面改用更輕盈的網眼質的半透明材料，鞋底繼續採用ZoomX泡棉；Pegasus 36鞋面亦採用工程網眼質料鞋面，鞋口和鞋舌採用更加纖巧的設計，減輕滯重感，中足搭配Flywire飛線，在高速跑動時營造舒適穩定的貼合感。全新系列將於9月26日在品牌官網及5間指定專門店有售，各位跑友記得Mark定日子搶購。