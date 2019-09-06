三界五行：調好心態　一切都好

秋天，可以是很美好的，曾經有一首粵語歌《這個秋天》，羅文、關正傑、張偉文……多位歌手都唱過：「這美滿的秋天，這季節深紀念，難忘地上落葉輕且軟。紅葉片片，似你的臉，我縱在夢中也依戀……」但是，秋天美好是短暫的，這首歌也不諱言：「離別了，送我丹楓一片，你說秋天太短，莫嗟怨……」

劉家昌的《秋詩篇篇》也有同感：「深秋楓又紅，秋去留殘夢，我心付諸於流水，恰似落葉飄零，轉眼之間白雪遮晴空，寒風襲嚴冬……」與宋代女詩人李清照的「莫道不消魂，簾卷西風，人比黃花瘦」，異曲同工。

春去秋來轉眼又是冬，這是自然規律，花開在春天，學習在少年，少年是春天，青年是夏天，中年是秋天，晚年是冬天。春天草木萌芽，夏天蓬勃長大，秋天落葉，冬天藏精蓄芳，等待明年逢春又再生。每年如是，生生不息，每輩子也如是，任何宗教都告訴我們，人，有來生的盼望，生老病死，是必經過程。與其一葉而悲秋，不如欣賞珍惜落葉歸根的靜美。

每年秋天，很多人去外國欣賞楓葉紅，除了旅遊欣賞大自然之外，也可以是對自己少年讀書，青年工作，中年成熟收穫準備迎接美好晚年的一種心態調整，心境好，一切都處之泰然。每一天都是好日子。唐朝詩人說得好：「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花。」心境好，秋境比春境好。

方向宇