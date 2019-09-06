今晚食乜：新奇南瓜麵　辛香又美味

意粉用小麵製作，但原來用南瓜都可以做「意粉」，仲要賣相靚又好味，一於跟IG@kaylieshealthyrecipes學整意大利南瓜麵。

南瓜去核後烤焗至軟身，利用一把叉子挖出麵條狀。湯汁方面，以椰奶和花生醬做主材料，也可以用腰果醬代替花生醬，加入調味料和綠咖喱烹調而成。如果想加添肉香滋味，大可以加點雞湯來製作，素食者則可以選擇菜湯。將湯煮濃後，放入南瓜絲和炒香的蘑菇片，再加點花生碎和芝麻等作點綴便完成。吃前唧點青檸汁，讓椰奶的香氣更突出，南瓜絲入口即溶，加上淡淡咖喱香，香濃美味。

材料：

意大利南瓜 1個

蘑菇 8安士

橄欖油 2至3茶匙

番荽碎 半杯

花生碎 1/4杯

青檸 2個

黑芝麻 少許

蔬菜湯或雞湯 4杯

椰奶 1罐

花生醬 半茶匙

椰子Aminos 2湯匙

椰棗乾 2湯匙

綠咖喱醬 1茶匙

薑蓉 1茶匙

蒜頭 3瓣

做法：

1.南瓜切半去核，以攝氏23度烤25分鐘，利用叉子挖出幼身「麵條」。

2.蘑菇切片，燒熱油煎香。

3.椰奶、花生醬、綠咖喱醬、薑蓉、蒜頭、椰棗乾和椰子Aminos攪拌。

4.煲熱椰漿，加雞湯或蔬菜湯煮熱。

5.放入南瓜絲、蘑菇片、青檸、花生碎和番荽碎，灑點黑芝麻便成。