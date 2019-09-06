今晚食乜：新奇南瓜麵　辛香又美味

2019年09月06日 15:00
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    濃郁湯汁配幼細南瓜絲，看似和一碗麵條無分別。（互聯網）
    意粉用小麵製作，但原來用南瓜都可以做「意粉」，仲要賣相靚又好味，一於跟IG@kaylieshealthyrecipes學整意大利南瓜麵。
    南瓜去核後烤焗至軟身，利用一把叉子挖出麵條狀。湯汁方面，以椰奶和花生醬做主材料，也可以用腰果醬代替花生醬，加入調味料和綠咖喱烹調而成。如果想加添肉香滋味，大可以加點雞湯來製作，素食者則可以選擇菜湯。將湯煮濃後，放入南瓜絲和炒香的蘑菇片，再加點花生碎和芝麻等作點綴便完成。吃前唧點青檸汁，讓椰奶的香氣更突出，南瓜絲入口即溶，加上淡淡咖喱香，香濃美味。
    網址：https://www.instagram.com/p/B1jh4ssHx59/
    材料：
    意大利南瓜　1個
    蘑菇　8安士
    橄欖油　2至3茶匙
    番荽碎　半杯
    花生碎　1/4杯
    青檸　2個
    黑芝麻　少許
    蔬菜湯或雞湯　4杯
    椰奶　1罐
    花生醬　半茶匙
    椰子Aminos　2湯匙
    椰棗乾　2湯匙
    綠咖喱醬　1茶匙
    薑蓉　1茶匙
    蒜頭　3瓣
    做法：
    1.南瓜切半去核，以攝氏23度烤25分鐘，利用叉子挖出幼身「麵條」。
    2.蘑菇切片，燒熱油煎香。
    3.椰奶、花生醬、綠咖喱醬、薑蓉、蒜頭、椰棗乾和椰子Aminos攪拌。
    4.煲熱椰漿，加雞湯或蔬菜湯煮熱。
    5.放入南瓜絲、蘑菇片、青檸、花生碎和番荽碎，灑點黑芝麻便成。