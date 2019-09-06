順Phone快遞：Fold來了！摺芒機神即日開售

早於7月時，本欄就同大家講過Samsung針對「摺芒機」Galaxy Fold進行了多項改善技術，並預計9月重推。日前Samsung終於確定推出日期，首批今天起已於韓國上市，之後到英國、法國、德國及新加坡於9月18日開售，美國則會緊隨其後。而據小道消息指，香港也有機會於10月前推出，叫本地機迷萬分期待！

首批韓版Galaxy Fold由電訊商SK Telecom及LG U+引入，容量512GB，支援5G網絡，提供黑、銀2色，惟留意系統是Android 9 Pie，而不是最新的Android 10。手機於當地約售239萬韓圜，折合約HK$15,444，廠商會同步推出一種叫「Galaxy Fold Premier Service」的售後服務，提供首次設定咨詢及24/7一對一教學，首年更會承擔70%屏幕維修費用。另外，有傳廠商會因應市場反應而調節售價，甚至有可能推出256GB平價版本，以吸引消費者購買。

其他手機消息：

【馬來西亞直擊！黑鯊2 Pro 神器再升呢】

很多電競比賽都選址東南亞舉行，廠商自然也愈加重視當地市場。日前黑鯊就在馬來西亞發表旗下電競手機黑鯊2 Pro，同場仲舉辦咗場《MLBB》友誼賽，一齊睇吓新機有咩咁巴閉！

【果粉聚焦：新iPhone商標置中 原來是為了…】

新iPhone將於下周發表，引述外媒消息，新iPhone有可能將原來在機背較上方的Apple商標，稍稍移落至機背正中，原因竟然是…