本周車展：人氣與貴氣

Audi

日期：9月7~15日（即日起至下星期日）

時間：11:00am~9:00pm

地點：九龍站圓方水區一樓

推介：同場展出A8 L及Q7 Carbon Style Package，售價$819,900起，可享5年原廠全面保用及升級優惠。

查詢：6060 6742、3465 0000

Jaguar Land Rover

日期：9月7~8日（星期六及日）

時間：11:00am~8:00pm

地點：九龍塘又一城

推介：展出包括XE、E-PACE、F-PACE、I-PACE、Range Rover Evoque、Range Rover Velar及Discovery等，並以優惠價限量發售。

查詢：2821 7147、2820 4060

Lexus

日期：9月7~8日（星期六及日）

時間：11:00am~8:00pm

地點：新都城中心二期L1

推介：全新2020 NX首展，售價$459,900起；同場展出全新UX，售$319,900起，即場選購可享優惠高達$5,000。

查詢：2820 4020

Nissan

日期：9月7~8日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：九龍灣陳列室

推介：兩大本地人氣車Serena及LEAF，聯同電動七人車Evalia恭候試駕，禮遇優惠高達$30,000。

查詢：2262 1088