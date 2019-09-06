本周車展：人氣與貴氣
2019年09月06日 16:09
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（互聯網）
Audi
日期：9月7~15日（即日起至下星期日）
時間：11:00am~9:00pm
地點：九龍站圓方水區一樓
推介：同場展出A8 L及Q7 Carbon Style Package，售價$819,900起，可享5年原廠全面保用及升級優惠。
查詢：6060 6742、3465 0000
Jaguar Land Rover
日期：9月7~8日（星期六及日）
時間：11:00am~8:00pm
地點：九龍塘又一城
推介：展出包括XE、E-PACE、F-PACE、I-PACE、Range Rover Evoque、Range Rover Velar及Discovery等，並以優惠價限量發售。
查詢：2821 7147、2820 4060
Lexus
日期：9月7~8日（星期六及日）
時間：11:00am~8:00pm
地點：新都城中心二期L1
推介：全新2020 NX首展，售價$459,900起；同場展出全新UX，售$319,900起，即場選購可享優惠高達$5,000。
查詢：2820 4020
Nissan
日期：9月7~8日（星期六及日）
時間：10:00am~8:00pm
地點：九龍灣陳列室
推介：兩大本地人氣車Serena及LEAF，聯同電動七人車Evalia恭候試駕，禮遇優惠高達$30,000。
查詢：2262 1088