飲食嘗識：食得精明　咪將魚翅當粉絲

手工精緻的粵菜，講究選材及烹調方法，好像經典的炒桂花翅，就好注重火候及師傅手藝。魚翅經過預先處理後，與蛋漿、芽菜、蟹肉及火腿絲炒至乾身，入口爽甜鮮味。但原來這道傳統名菜好容易就與家常小炒的炒粉絲混淆，這兩道看起來很相似的菜式，到底有何不同之處呢？今日就請來本地一間著名的高級飲食集團行政廚總廚何寶龍師傅，講解一下兩道菜的分別。何師傅表示，炒桂花翅是一個傳統的粵菜，材料方面主要是雞蛋和魚翅。近年因為環保關係，愈來愈少人吃魚翅，所以就用粉絲或素翅來代替。

這兩道菜式看起來很相似，但食材和煮法是有點不同的。以桂花炒粉絲為例，做法好簡單，粉絲用凍水浸到軟身就可以。但魚翅就要預先浸軟再蒸。此外，除魚翅及粉絲的分別外，兩道菜式的食材亦有少許不同，為了令桂花翅更加名貴，還會加入新鮮蟹肉及金腿絲。至於用來代替魚翅的炒粉絲，就會加入瑤柱增加鮮味及鹹香，令粉絲吃起來一樣味道豐富。何師傅還指，無論炒魚翅或炒粉絲，都一樣講究鑊氣及火候，先可以將其炒得乾身香口，最後上碟前再加入芫荽提香，豐富味道層次。