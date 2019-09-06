The North Face ICON　重塑經典山系裝備

Nuptse Jacket最早於1992年推出，經典撞色設計加上保暖度高，於90年代深受Hip Hop Rapper追捧。是次復刻版本參照1996年Nuptse Jacket的方形及寛鬆剪裁，同時於防潑水性及保暖功效上有所提升，防撕裂尼龍面料及DWR防潑水技術亦更有利對抗惡劣戶外環境。（互聯網）

美國著名戶外服裝品牌The North Face，自1966年誕生以來一直致力為戶外探索者提供最優良的裝備，相信好多普羅大眾對於The North Face的認識都是源自品牌80年代相繼面世的ICON系列服飾，亦即是於肩膊、手臂及胸前位置加入黑色Two Tone設計的一系列戶外褸款，於90年代街頭文化興起之時更備受潮人追捧。為紀念ICON系列的歷史地位，今季The North Face於亞太地區全面發售包括：1996 Retro Nuptse Jacket、1995 Retro Denali Jacket、1994 Mountain Light Jacket、1990 Mountain Jacket及1978 Base Camp Duffel多款單品，以街頭風格重塑一系列經典山系設計。