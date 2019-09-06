本日日本：埼玉巾着田　500萬株彼岸花盛開

大家都應該記得梅姐名曲《曼珠沙華》吧。但你可知曼珠沙華是甚麼？原來就是「彼岸花」。彼岸花，又稱血染之花，或地獄之花，像大吉利是，但其實沒不祥之意，只是碰巧它的花季接近日本「彼岸」時節，故才被冠名彼岸花。它的花其實相當鮮艷，它學名是「石蒜」，在佛教「法華經」中也曾提及過曼珠沙華的名字，然而它多生長在墓地或田野等「陰寒」地方，故常引發黃泉路上開花的聯想，查實是因彼岸花的球根帶毒性，小動物咬到會中毒，故此古人常特意種它們在墓地四周，以防老鼠或小動物挖墳滋擾。

從9月中旬開始至10月上旬，都是彼岸花開花期，今年預測9月下旬將是欣賞彼岸花的最佳時段。雖然在日本各地都不難看到彼岸花，但數最大規模，必是埼玉縣日高市高麗的巾着田，該處長滿全日本最多的彼岸花，數量多達500萬株。巾着田被高麗川所包圍，來觀花之餘，也可順道來欣賞清澈的高麗川，讓人的心境也平靜點。

巾着田彼岸花節2019

地址：埼玉県日高市大字高麗本郷125-2

日期：9月中至9月底

門票：300日圓（約HK$22）