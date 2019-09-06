北京東海康得思酒店「療愈」設施新登場

早前剛獲北京青年周刊《AIRTIME》2018至2019年度高端酒店風尚榜最佳MICE酒店獎項的「北京東海康得思酒店」，自去年翻新成為在中國第3間康得思酒店後，新設施在今年也陸續開幕。前稱為北京首都機場朗豪酒店的北京東海康得思酒店，就正是繼香港、上海及奧克蘭後的第4間康得思酒店，酒店是以平易近人的奢華風格（Approachable Luxury）作翻新設計，故布置時尚雋永。

而酒店最大優勢更是距離北京首都機場3號航站樓僅500米，旅客到埗後除可乘搭24小時免費穿梭巴士前往酒店外，還可即到水療中心做Spa，療癒疲憊的身軀。酒店最新開幕的「川」Spa身+心 水療中心，乃朗廷酒店集團旗下獲獎品牌Spa，位處酒店2樓的它，裝潢清淨淡雅，略帶禪意，而它採用的更是中醫五行之法調理身心，以獨家調配的五行精油和特別的按摩技法，為賓客做最徹底的放鬆。

此外新開設施還包括有設備齊全的健身房，可滿足到健身愛好者從肌肉訓練到有氧訓練的各種需求，甚至附設了樂趣無窮的體感遊戲機。如你愛游泳，酒店更有擁有充足光線的室內泳池，不僅有冷熱兩個水力按摩池，讓你得到Spa級的放鬆享受，還有水下音樂廣播系統，為你暢泳時增添樂趣。

酒店設置了多間創新時尚的餐廳及酒吧，當中最新開幕的中餐廳「明閣」，最大特色是布置從茶馬古道取材，而獲獎無數的它匯聚了頂尖中餐菜餚，水準可媲美香港同名的米芝蓮星級餐廳，食客還可一面進餐，一面座擁迷人的湖景景觀，而餐廳還設了7間私人貴賓包間，給有需要客人締造更私隱的用餐空間。

而酒店的思．全日餐廳（Cordis Market）則提供有多種異國風味的自助餐選擇，內裏設置了5個互動美食櫃台，供應各式甜品、麵食、燒烤和日式料理，從即叫即煮的波士頓龍蝦，以至烤羊架也一應俱全。在酒店大堂酒廊（The Tune）更可品嘗由調酒師精心調配的手工雞尾酒、特調雞尾酒及經典特飲。酒店內還開設了糕餅店BITES，提供由酒店糕點大師即製的蛋糕，以及新鮮健康的三文治、牛角包及丹麥酥等傳統包點，還精緻漂亮的下午茶套餐，未食睇見都開心。

北京東海康得思酒店的269間客房，包括總統套房、行政套房、公寓套房、主臥套房、豪華客房及高級客房等，經重裝升級後不但設備更齊全，更延續了酒店的時尚、簡約及明快風格，充滿了現代感，而且每個房間都有明亮的大落地窗，令房間光線充足，不同朝向房間更分別面向首都機場與西湖景公園，景致宜人。

北京首都機場東海康得思酒店

地址：北京首都國際機場三號航站樓一經路1號

房價：每晚HK$1,020起