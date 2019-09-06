Sigma Acoustics氣動單元　100kHz超甜高音

高級音響名牌Sigma Acoustics為滿足一眾發燒級喇叭迷，推出最新旗艦級喇叭Maat Vector XAC，為提升高音表現，高音單元採用特別訂製的AMT HEIL氣動單元，配合開放式無聲箱設計，單元周圍是半透明的透聲布料，能同時往前後左右發聲，使音場更具立體感，而且氣動單元的優點是聲音自然，反應速度快，輕鬆將高頻提升至100kHz水平，令高音人聲更通透自然。此外，中音單元採用昂貴的ALNICO鈷磁去推動，無論聲音密度及靈敏度都有大幅提升，同時為了令低頻更震撼有力，不惜功本採用大口徑的15吋低音單元，振膜由碳纖維製造，表面再塗上特別物料，令結構更輕更堅固，一下子就將低頻下潛至20Hz，演繹連續不斷的低音鼓聲都同樣流暢澎湃。

音箱採用分體式設計，有效減低音箱之間的諧震及互相干擾，令音色更乾淨自然，喇叭體積達80×64×185cm相當巨大，而每隻喇叭重量更高達340kg，可見用料夠分量，音箱木板夠厚，能杜絕單元發聲時的不必要震動。雖然Maat Vector XAC屬重量級的鑑聽喇叭，但靈敏度卻高達102dB，可以輕易匹配單端膽機驅動，合新一代的升級分音器，提升聲音的分析力和密度，發揮出最為溫暖圓潤的音色。