深廣直通：秋遊好去處　鹽田海濱棧道　

去年颱風「山竹」來襲，不但香港損毀嚴重，連深圳亦不能幸免，其中鹽田區海濱棧道受到不同程度破壞。不過，據悉其中的揹仔角段目前已完成棧道平面修復和加固工程，預計棧道修復工作於9月中旬完成，換言之，大家想趁秋天到郊外逛逛，又多個地點可以考慮了！可惜小梅沙段要到今年12月底才完成復修工程，行到這一段的時候，可能要繞一點路了。

鹽田區海濱棧道項目西起中英街古塔公園，串聯起沙頭角、鹽田港、大梅沙、小梅沙，東至揹仔角，全長約19.5公里，被稱為世界第一長「海濱玉帶」。全程除了少數梯級外，幾乎全是平坦的海濱棧道，輕鬆漫步的話，大約6、7個小時，而且有多個出入口，可說是老少咸宜的郊遊線路。

棧道共分三個主題段落：城市生活岸線段包括「中英街」海岸線棧道；工業港區岸線段分為「綠樹林陰」、「海港印象」、「漁舟唱晚」、「山海奇觀」四個主題；自然生態岸線段包括「大小梅沙海濱公園」及「揹仔角棧道」五個部分。

值得注意的是，棧道上並沒有小食亭，但是和棧道連接的大梅沙、小梅沙及明克斯航母等地方都可買到食物和飲品，而且中途有多個小亭子，可以坐下來休息一下。而在鹽田食街那一邊，有很多海鮮餐廳和海鮮市場，喜歡吃海鮮的朋友別錯過啊。

交通路線：乘坐1號地鐵到國貿站，然後換乘290路到鹽田站下車，走10分鐘即可。或是由福田乘坐M362巴士直接坐到揹仔角檢查站下車。