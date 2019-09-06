男士深夜：五大熱話 同你分享

男士深夜：五大熱話 同你分享（設計圖片）

【決性11點：首屆Cosplayer選舉冠軍就是她……】

日本有唔少迷人嘅女Cosplayer，而漫畫周刊《週刊YOUNG JUMP》為咗選出喺日本人心目中最具人氣嘅女Cosplayer，便舉辦咗首屆名為「Cosplay大戰」（コスプレ大戰）嘅活動，等大家可以票選出心目中最具代表性嘅女Cosplayer。

【決性11點：似鳥沙化身爆乳大灰狼】

如果你有留意開日本寫真界新聞，對似鳥沙也加應該不會陌生，今年25歲，由2016開始玩Instagram，短時間內粉絲已近10萬，吸粉能力如此強，雜誌當然不會放過她，2018年初進軍寫真界，極速登上「週刊PLAYBOY」封面……

【決性11點：女優退役 空降Cosplay界】

經常有人問AV女優引退後會做啲乜呢？而喺上年5月19日宣布引退嘅澁谷果步，就憑住一對巨乳「胸」降日本Cosplay界發展喇！對胸奴迷嚟講，澁谷果步呢個名字絕對唔會陌生，皆因喺1991年5月20日於東京出生，身高只得151cm嘅佢，上圍有成37J之巨，絕對係「重量級」女優。

【趣怪一點：防癡漢印章 衰人即時斷正！】

日本電車癡漢問題相當嚴重，最慘嘅係，由於電車相當擠擁，有時女士蝕底咗都唔知邊個做，或者到時口同鼻拗！有見及此，日本特別推出咗一款「迷惑行為防止スタンプ」（惱人行為預防印章），售價為2,500日圓！

【決性11點：聽鹹古都可以有高潮？】

ASMR「自發性知覺高潮反應」透過不同音效聽到人出現高潮咁話！美國四仔界亦唔執輸，最近一個名叫「NSFW」（New Society for Wellness）嘅健康組織同四仔廠Brazzers合作，搵嚟4位經典脫星包括Abigail Mac、Abella Danger、Bridgette B及Lisa Ann，喺夜場搞咗個名叫「ASMRotica」嘅音頻高潮劇場……