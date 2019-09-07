香港估估吓：教你分清黑白嘅廣告！

問題：一套電影可以影響你的人生觀，而一個廣告更可以改變整個社會「普世價值」。這廣告並無搬出甚麼「人權」、「自由」、「平等」、「法治」或「民主」概念說服大眾，只用上黑及白兩張圖片，配以旁白「黑色、白色」，多次重複，今日回望感受更深，你又估唔估到是甚麼？

答案：

一個製作簡單到不能再簡單，但呈現的意義深遠，更被網民認為最有說服力的廉政公署廣告，題目為「真實謊言之同流合污 」，宣傳片於1995年首播，30秒長短片，以幻燈片投影形式製作。畫面一開始白底黑字播放「黑白不分」四隻大字後，當播放「白色」圖片時，旁白說出「黑色」，到「黑色」圖出現，旁白說「白色」。直至「黑色白色」重覆到第三次時，另一把鏗鏘有力聲音讀出「如果香港市民唔同ICAC合作，真理隨時會被歪曲，貪污受賄會變成生活嘅一部份，咁嘅社會又點可以叫做公平？打擊貪污，立即舉報，香港勝在有ICAC。」

於1974年成立的廉政公署，一直以來透過執法、預防及教育「三管齊下」的策略打擊貪污，得到廣大市民的支持下，令香港蛻變為全球最廉潔的地方之一。經過40多年的努力，香港已由一個貪污風氣熾烈的城市，躋身成為國際大都會的基石。但原來社會正告訴你，懂得分清是非黑白對做人未必有裨益，因為不少人選擇做無差別的眼盲心盲。