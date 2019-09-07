【玄之又玄】5招增運氣　中秋橫財就手

經濟不景氣，搵食艱難，將於下星期二（9月10日）晚攪珠的六合彩中秋金多寶，就為大家帶來「脫貧」的曙光，8,000萬頭獎勢必掀起投注熱潮！

根據玄學角度，屋企風水出問題，可影響屋主的財運。不想出現見財化水的情況？可參考以下5招，只要運氣得到加強，橫財就手不是夢！

第1招：執靚爐灶

在風水學上，爐灶代表財庫，要是破舊欠整潔，屋主想發達都幾難，所以要財運亨通，記得把爐灶整番靚靚。

第2招：避免壓頂

頭頂受壓，不但傷身傷心，而且會傷財傷運，一旦屋企的梳化和睡床上面有橫樑壓住，最好移動一下擺位，才能提升橫財運。

第3招：綠化家居

若發覺近期諸事不順，頭頭碰着黑，可在家中栽種綠色植物，例如富貴竹，或一些大葉植物，利用有生氣的東西來招財，兼壓制霉運。

第4招：擺設黃晶

黃水晶主偏財，可於家中財位（今年財位為中宮）放置黃水晶，以提升偏財運。想六合彩更易中獎，可以用黃水晶壓住彩票，或會有意想不到的效果。

第5招：佩戴貔貅

貔貅喜愛財富的味道，有旺財功能，隨身佩戴綠色的貔貅，可望得到其助力，尤其是進行投機買賣時，較易作出正確的臨時決定。