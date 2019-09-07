三界五行：秋風秋雨　秋氣肅殺

中國古代文化，秋，往往有些負面的意思。例如我們現在常常聽到的政治名詞「秋後算帳」，不過，在古時候，「秋後算帳」與政治毫無關係，算的純粹是經濟帳，農民租地耕種，地租、種子、農具、耕牛……一切都是租借的，秋收後就要結帳，農民靠地耕種，靠天吃飯，默默耕耘，但如果天不作美，旱災、水災、風災、蟲災，收成不理想，或者顆粒無收，那就資不抵債，要賣仔賣女還債，你說「秋後算帳」可怕不可怕？

更可怕的是「秋後處決」。古代皇帝自稱天子替天治國，順天行誅，以四季對應四政，春慶，夏賞，秋刑，冬罰。春季慶祝，夏季頒獎、封誥，秋季行刑，冬季論功行賞。為甚麼秋天才執行死刑呢？據古人說，秋天，肅殺之氣開了，就是天意，執法就是順天行誅。

另一個原因，就是秋後農閒，百姓都被召集去刑場觀看，起到震懾作用，這是「殺一儆百」、「以儆效尤」的來源了，但是，凡事都有例外，對於一些十惡不赦，罪大惡極的犯人，經各級政府覆審，證據確鑿，呈報給天子終審，用硃砂筆一剔，批註「斬立決」，死刑就立即執行，這就是「不用擇日子」。但即使如此，冤假錯案仍然存在。反清復明的女烈士秋瑾，因武裝起義事敗，被審，供詞只有七個字「秋風秋雨愁煞人」，結果，等不到秋風秋雨的肅殺，農曆六月初六清晨，秋瑾在紹興古軒亭口刑場被處死。

方向宇