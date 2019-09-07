美食婷：咪攪錯傳統乳酪、希臘乳酪、希臘式乳酪

女生一向抗拒不了甜品的魅力，但食得多雪糕蛋糕又怕肥，所以我美食婷都會以乳酪代替，不過近年已由水果味乳酪轉為愛上希臘乳酪，因為口感更濃稠幼滑，食一小杯已很飽肚，唔會再心思思想食其他零食。前幾日同一班閨蜜講起食乳酪的好處，發現原來好多人都唔識分傳統乳酪和希臘乳酪，講起希臘乳酪（Greek Yogurt）和希臘式乳酪（Greek Style Yogurt）更是個個O晒嘴，今日就等我美食婷分享一下幾種乳酪的分別吧！

希臘乳酪 濃稠幼滑

先講大家由細食到大的傳統乳酪，只要留意食物標籤，就知道主要由水、糖、奶粉或奶固體混合及發酵而成，在超級市場買到的通常也加了生果，口味相當多元化。至於希臘乳酪顧名思義是來自希臘的傳統美食，最正宗是以羊奶製作，但現在買到的多數都以牛奶、忌廉及益生菌製成。兩者色澤相似，但希臘乳酪的質感卻比普通乳酪濃稠，主要是因為希臘乳酪所用的牛奶比普通乳酪多出4倍，1杯普通乳酪只需用1杯牛奶隔1次乳清，而希臘乳酪則要用4杯奶隔3次乳清，因此無論味道與質感都濃縮得多，蛋白質與鈣質的含量亦較高。

希臘式乳酪 非正宗

然而，最容易令人混淆的並非傳統乳酪與希臘乳酪，而是希臘乳酪（Greek Yogurt）與希臘式乳酪（Greek Style Yogurt），大家平日在超級市場買到的十居其九都屬於後者，是模仿希臘乳酪濃厚質感的翻版貨，不過亦毋須擔心，希臘式乳酪雖然不是原裝正版，但採用了低脂牛奶、乳蛋白、澱粉質等成分後，不僅表面看起來沒有分別，蛋白質的含量亦不遜於正宗出品。若然你堅持要品嘗傳統希臘乳酪，就要到高級超市碰碰運氣了。