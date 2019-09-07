傳統日本劍工藝　打造G-Shock新錶

G-Shock每年都會邀請不同日本傳統工藝匠人合作，為旗艦系列MRG設計頂級奢華限量錶款。今年的限量版「月山劍匠」 MRG-G2000GA腕錶，靈感來自傳統日本劍的強度和精緻度。品牌早前於中環東方表行開設Pop Up Store，展出這枚矚目新作及最新腕錶系列。

MRG-G2000GA腕錶全球限量300枚，邀請世界著名的傳統月山日本劍匠合作設計，融入日本劍的設計元素－從原型劍柄 （Nakago） 上的銼痕（Yasuri-me）到由晶體形成的劍鋒波浪刃紋（Hamon）和劍尖（Kissaki）。錶帶的中心部分採用了著名的月山劍士傳統的銼痕標記圖案，錶圈下方的第二節刻有漢字「鍛」，來自月山傳統所信奉的「鍛刀一筋」──鍛造工藝的奉獻（Tanto Hitosuji）。錶殼以結晶鈦製成，其閃亮外觀喚起大家對日本劍鋒由晶體形成的波浪刃紋的印象，獨特的深紫色錶殼設計，則取材自日本貴族的色調。

同場首次展出全新錶款MRG-B1000D-1A 「銀溜GIN-DAME」，此錶受日本德川美術館所收藏的加藤清正「長烏帽子形張懸兜」所啟發，將傳統工藝「長烏帽子形張懸兜」上的漆器技術用於腕錶錶圈上，使腕錶散發出漆器的細膩與優雅。錶圈上銀色的漆器加入鈦碳化物處理（Ti-Carbide Treatment），令錶圈上多了一層塗層保護，加強了錶圈的硬度。錶面選用紅色三圈設計，6時位設有24小時制第二時區小錶圈，同步顯示兩地時間。