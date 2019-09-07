護士的辛酸──不敢除口罩

「醫生，我脫下了口罩後根本不能見人。」病人戴着口罩，有一雙靈動的大眼晴，可是也有一輪深深的黑眼圈。她脫下口罩，映入眼簾的是一張疲憊的臉，皮膚黃黃的沒有光澤，角質層很厚；下巴及臉頰有幾粒大暗瘡，她相當年輕，可是雙頰卻顯現出疲態，有點鬆垂。

「讓我猜猜。」醫生說。「你是護士對不對？」

「果然是同行啊！一看就知道了。」她不由得歎氣。「明明入職時仍是白白嫩嫩的，做了幾年，不知為甚麼變成這副樣子。平日戴口罩，只露出一雙眼睛還不覺有問題。前幾天坐地鐵時，看見鏡中有個女人披頭散髮又殘又累，還心想為甚麼不整理一下再出門。仔細一看才看清原來是摘下口罩打瞌睡的自己！」

「護士的工作實在確實很辛苦。尤其是長期戴口罩對皮膚不好。」醫生說。「因為口罩是防水物料，透氣性差，令臉部溫度上升刺激皮脂分泌，造成臉部油膩和暗瘡。輪更熬夜又會令血液循環變差，造成頑固的黑眼圈。還有皮膚的角質層很厚，看來回家也比較少護理皮膚？」

「是啊！有時候回家真是累得完全不想動，寧願把時間用來睡覺。」她無奈。

「護膚不能懶啊！針對口罩引起的暗瘡及暗沉問題，可考慮果酸換膚和激光嫩膚這個組合，果酸可清除老舊角質、改善油肌、暗瘡，激光可改善暗啞面黃、細紋、緊緻皮膚和收毛孔，只需每月一次，適合忙碌又時間不穩定的你。而日常家居護理記得要着重補濕和防曬，其實並非想像中複雜呢！」醫生說。

麥凱婷醫生

香港中文大學內外全科醫學士

香港中文大學公共衞生碩士

倫敦大學臨床皮膚學深造文憑

卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑