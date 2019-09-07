eFootball PES 2020　9.10全民鬥波

足球遊戲大作《PES》系列相信好多球迷都玩過，而新一集亦鐵定於9月10日開賣，今次仲換上新名稱《eFootball PES 2020》。PES系列早於2017年首次加入廣東話評述，今年亦不例外，繼續由伍家謙及Keyman馬啟仁負責廣東話評述，經過數年累積，評述內容更豐富，而且評述語句出現時間更準確，相當有親切感。新一集畫面、動作當然都有提升，仲特別搵來踢緊「神戶勝利船」、技術超班的「小白」恩尼斯達提供意見，令盤扭、控球動作更自然細膩。小記實試後，遊戲畫面明顯細緻，系統亦更加聰明，進攻、防守都需要更多耐性；而且畫面加入新視角，似足電視直播角度，投入感更高。

球隊授權一向係唔少球迷關注的地方，今集遊戲就與更多球會成為官方合作，包括拜仁慕尼黑、巴塞隆拿、曼聯、祖雲達斯。當中「祖記」球員真實姓名、球衣、隊徽及球場都係PES 2020獨家使用，拜仁安聯球場亦係獨家。至於招牌的Master League（大師聯賽）模式改動更大，加入互動對話系統，令玩家可以控制故事進展，還可以選擇馬勒當那、薛高、羅拔圖卡路士等18位經理人開始遊戲，並設有更像真的轉會市場，需要計算轉會費、工資及其他因素，更接近真實世界。

今集重點就係加強玩家互動性，加入全新模式Matchday（比賽日），遊戲會根據實際比賽而開設「會前賽」，分勢力戰及代表戰，前者就於玩家中選擇代表其中一方勢力與對方作賽，而勢力戰出眾的玩家就能參加代表戰，其餘玩家都可以於代表戰觀戰，張力十足。《PES 2018》成為電競項目，《PES 2020》亦特別加強電競元素，除了去年已經推出的eFootball.Pro，同時新增eFootball.Open。eFootball.Pro專為職業電競選手而設，以聯賽及3對3形式比賽；而eFootball.Open就針對業餘玩家，以1對1形式比賽，玩家需要爭取線上排名，最後再打入決賽。整個eFootball獎金池超過200萬美元，吸引力十足。

名稱：《eFootball PES 2020》

類型：足球競技

開發：KONAMI

人數：多人（可連線）

日期：2019年9月10日