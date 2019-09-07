北京「超型格」攝影藝術館

北京雖中國文化氣氛濃厚，但一樣充滿「型格」建築，像在北京天竺區的「羅紅攝影藝術館」，便是當地最型地標之一。羅紅是中國企業家兼攝影家，於1992年創建了烘焙連銷集團「好利來」，2009年更創建了「黑天鵝」高端蛋糕品牌，其靈感就是來自他拍的雪地黑天鵝作品。羅紅常年在野外拍攝大型野生動物，亦擅長航拍，作品唯美細膩，他同時亦是國際知名的環保攝影家，2016年他歷時6年建造的「羅紅攝影藝術館」在北京開幕，這裏不但安放了他作品與靈魂，也是特意給孩子感受自然之美的地方，故參觀者15歲以下不用收費。

羅紅攝影藝術館分為羅紅攝影畫廊、黑天鵝蛋糕藝術館與東方園林景觀3大部分，其主建築由澳洲設計師設計，而庭院園林與內部設計則分別出自韓日不同設計師之手，包括日本大師吉岡德仁擔任室內設計，甚至邀請了30多位山東傳統石藝匠人以手工打磨這裏的每塊石料，真正一草一木，都薈萃了中外設計智慧與心思。燈光暗調的羅紅攝影畫廊，展示了羅紅20年來野外攝影作品的精華，風光遍及南北兩極與非洲大陸，蔚為奇觀。而在東方園林景觀中，更有真黑天鵝在湖中悠然閒蕩，你可以在館中的法式餐廳與Cafe中邊吃邊慢慢欣賞，還可在好利來蛋糕旗艦店中細看每個「藝術蛋糕」系列作品，保證想吃也不捨得食。

羅紅攝影藝術館

地址：北京天竺楊林出口路

開放時間：9:00am-9:00pm（ 12月-3月至8:00pm）

門票：RMB100（約HK$91）15歲以下免費