【酒遍天涯】品酒、品人（下）──君子之風

未看上期的讀者請先回顧上集：「君子之爭」（ http://bit.ly/2lV835M ）。上集提到割愛還是不割愛，To Be or Not To Be，Say Yes or Say No？一個電話，一分鐘內，我的決定是⋯⋯Yes and No！

我告訴經理這一瓶在我帳單內的酒我不轉讓，這瓶酒我買下來，但是留在店內，讓那位客人隨便飲用。這個是我心內盤算着的一個「Win-Win-Win」三贏局面。畢竟本人是「好酒是用來分享」（Happy Sharing）的那一種人。滿以為這是一個美好的結局，誰不知結局往往總是出人意表。這位客人不高興我不轉讓嗎？不好意思開那瓶酒嗎？非也、非也。

這位客人，我們素未謀面，互不相識，連名字也不知道。我要請他喝酒，他竟然賞面開了那瓶1967年的威士忌，喝了少許。而然，他竟多買三瓶Samaroli更舊年份的酒放在店內請我喝！Surprised Me！活了那麼多年，如今無論試新餐廳，還是到世界各地吃喝玩樂，或是開一瓶Burgundy酒，無非都是求一個「Wow Factor」！朋友、餐廳總廚問我喜歡甚麼，我往往只有一個答案：「Surprise Me！」

今時今日在吃在喝也難求這個「Wow」字，今次竟然在人這方面給Surprised！實屬難得。你可以有你的要求，我可以有我的不同意，然而大家不傷和氣。我請你喝一瓶，你回敬我三瓶。這種大將之風，豈是我這種人物能夠想像。未品酒、先品人，君子也！這種暖心的感覺令我回想起昔日那種香港人的人情味。假如有天大家在酒會上碰上了，也不會知道大家曾經互相隔空交杯。有點浪漫吧？是男人的浪漫！（不只是男女之間那種，更不只是豆腐火腩飯！）君子之風，酒品的一種！風度是天生嗎？其實可以是後天培養的，我們今天不就是上了一課嗎？感謝某君！

Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）