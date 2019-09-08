香港估估吓：《導火新聞線》陸駿光點解會死？

HKTV雖然因為未能取得電視牌照而不再拍劇，但他們在短短數年間，也曾製作不少優質的劇集，例如《選戰》、《來生不做香港人》等等，而當中最獲好評的，則是以報館為背景的《導火新聞線》。

此劇成功刻劃了新聞業的激烈競爭和分秒必爭，無論是認為傳媒的責任就是追求真相的方凝（周家怡飾），或是認為報章最重要是吸引讀者的主編汪海藍（梁小冰飾），還有飾演老油條記者的王宗堯及新入行記者的楊淇，演來都入型入格，讓觀眾看得非常投入。

此劇也帶出了不少社會的黑暗面，例如其中一集講述露宿者，便感動了不少觀眾，亦有一些情節，在今天看來，予人「似曾相識」之感，例如陸駿光飾演的傅永恒，當年向賴振超（黃冠斌）追討欠款，後來賴離奇死亡，他嫌疑最大，加上有人威脅對傅母（余慕蓮飾）不利，迫使傅認罪，傳因此坐了七年冤獄。原來當年是多位警察在後巷謀殺了賴，並嫁禍給傅，後來方凝（周家怡）等人努力追查下，眾人為掩飾真相，再以傅母生命作威脅，令傅「被自殺」收場，實在令人扼腕。

當然，這些都是戲劇安排，但願現實不會那麼黑暗啦！