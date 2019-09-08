【心理測驗】月餅代表你的心

中秋節正來臨，月餅作為應節食品，口味愈來愈多，你喜歡的月餅款式，正正反映你的內心所想，來玩嗎？ (設計圖片)

中秋節將至，月餅固然不可缺少，傳統口味有五仁月餅、雙黃蓮蓉月餅等，而近年則演變成奶皇月餅的天下，究竟哪一款會是你的至愛？而無論是喜歡某個人或某件事物，背後總有一些原因。曾有美國行為心理學家運用大量事實研究，發現人的性格與口味有着密切的聯繫。一於玩玩以下的月餅心理測驗，測試一下究竟你有着怎樣的內心世界。

【問題】以下4款不同口味的月餅，你最喜歡哪一款？

A.奶皇月餅

B.五仁月餅

C.雙黃蓮蓉月餅

D.冰皮月餅

結果分析

A.你是奶皇月餅：喜歡冒險

自80年代起，香港開始流行奶黃月餅，不少糕餅師傅更以其為藍本，加入創意予以改良，設計成各種口味的創意奶皇月餅。你的個性跟奶皇月餅一樣，喜歡突破自我，且具有冒險精神，不時有着一些與眾不同的想法及行動。

B.你是五仁月餅：為人謹慎

五仁月餅是另一傳統款式的月餅，以各種果仁代替蓮蓉蛋黃餡，食落有咬口，沒有其他月餅的甜膩口感。你保留着不少傳統的美德，如謹慎、勤儉、堅忍不屈、內斂等。不過有時基於居安思危、不做沒把握的事情，惟有採取妥協的手法。

C.你是雙黃蓮蓉月：沉着應戰

雙黃蓮蓉月雖然外表平凡，卻是最傳統的月餅口味之一。能夠經得起歲月洗禮，或多或少與其內涵有關。你喜歡收藏自己的情緒，不易被別人看穿內心世界。為人相當實務，低調的做事作風，總愛默默耕耘，所以能適應任何外在環境的改變。

D. 你是冰皮月餅：個性隨和

冰皮月餅口味千奇百怪，吃起來給人一種涼爽口感，是大人細路的至愛。創意十足的你，恍如冰皮月餅般，總帶給人們無限驚喜。加上性格隨和、人緣好、有同理心等特質，跟你相處時，最大的優點就是令人感到十分舒服。