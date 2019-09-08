白露養生　最怕Dry

「白露」是秋天的節氣，氣溫漸降之餘，身體也要開始面對乾燥問題。（互聯網）

今天是「白露」，作為秋天的節氣，除了會出現氣溫漸降，早晚Feel到陣陣涼意外，身體也要開始面對乾燥問題，皮膚更是首當其衝，有機會出現乾燥性皮炎，即乾燥性濕疹，患者的面部、四肢和身體會感到痕癢，咀唇亦易出現爆坼及脫皮。屬乾燥性皮膚的人士、本身患有濕疹、嬰兒、小孩及長者都要加倍留意皮膚的濕潤情況，防患於未然，一旦發現皮膚乾燥，就要塗抹潤膚露及潤唇膏，保護皮膚的角質層，達致保濕效果。

天氣轉涼，不少人於洗澡時會把水溫調高，但必須避免水溫過熱，亦應選用較滋潤的清潔液，之後則要立即塗搽潤膚露。提提大家，愈乾的皮膚，愈不應該濕水，因此手乾就去洗手是不正確的做法，這樣做只會洗走皮膚表面的油性保護層。

另外，白露之後，燥邪傷人，易耗人津液，出現口乾、唇乾、鼻乾、大便乾結等問題，所以大家應多喝水，多吃蔬果，亦可多吃滋陰、潤肺、養胃、生津等食物，以預防秋燥，如銀耳、百合、杏仁、梨等。

順帶一提，秋天的氣溫漸降，最好以薄衣禦寒，不可以再像夏天時經常打大赤膊，晚上睡覺時，要注意腹部保暖，不能露臍，以保陽氣，並減少進食寒涼食材，以免引發腹瀉問題。