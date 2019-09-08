傳程達意：賞之不盡的自然美

馬來西亞近年有個爆紅景點——天空之鏡，它是位於瓜拉雪蘭莪（Kuala Selangor，下稱瓜雪）海邊的沙沙蘭海灘（Sasaran Beach），這個沙洲在每月農曆初一十五大退潮時，會形成一片巨大且平靜的淺灘，與國際知名的玻利維亞天空之鏡一樣能反映水上的影像，讓原本籍籍無名的漁村吸引大量旅客紛紛前往打卡，在天空之鏡上拍攝有創意又吸睛的相片。

因為它的一夕爆紅，瓜拉雪蘭莪這個名字才開始被世人注目。它是雪蘭莪州西北部一個靠海的縣，距首都吉隆坡只需約1小時車程，因為它擁有未被城市化的自然生態區，理所當然地成為當地人的後花園。除了被追捧的天空之鏡，瓜雪還有不少獨一無二的生態景觀值得我們細味，其中在城市已難得一見的螢火蟲就是當地最自豪的標誌。螢火蟲因為靠發光來求偶，光害為患的城鎮自然不適合牠們生長及繁殖，而瓜雪則是世界聞名的螢火蟲聚居地，一年四季都能在被譽為螢光河的雪蘭莪河之上，看到無數螢火蟲飛舞的壯觀場面，黑夜中那點點火光代表的生命，非常震撼人心。

這裏同時亦是觀鳥天堂，瓜拉雪蘭莪自然公園既是海岸森林，亦是紅樹林地帶，曾錄得超過150種鳥類品種的足跡，在公園範圍內的觀鳥遊船讓旅客以最近的角度深入自然的心臟，途中船上的工作人員更會拋出食物，吸引附近的老鷹來訪。此外，這一帶海岸更不時會出現俗稱藍眼淚的自然現象，這種因海水溫度上升而形成的夜光藻，稍瞬即逝，傳說只有幸運的人才能遇上。

黃進達