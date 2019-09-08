iwata變色LED燈　輕鬆模擬場景

鍾意玩模型、玩具攝影的朋友，難度最高當然就係模擬不同場景，尤其燈光效果，近日iwata推出LED燈新作GL-03絕對大派用場。新燈設計與GP-01等舊作相似，體積與iPhone「細機」相約，而且僅重138g，便攜性高。機面備有120粒LED燈珠，由36粒白燈、36粒黃燈以及48粒彩色燈組成，0.5米距離下，5,500K色溫可輸出1,000 lux亮度。亮度數據唔突出，皆因GL-03最大賣點是變色的LED，內置3個模式，包括CCT模式，可以調校3,000至5,500K色溫以及亮度，用作日常拍攝補光之用；HSI模式，可以調校亮度、0至360色調以及1至100飽和度，仔細轉換出不同燈光顏色。最過癮是場景模式，內置A至G 7個特效，而每個特效又再設有3個預設效果，總共21個燈光效果。舉例閃電特效，就分為間歇、頻密、連續3款效果；警示燈特效，就分警車、消防車、救護車，配合不同場景，拍片效果更加逼真。

功能方面，機面設有OLED屏幕，清晰顯示使用模式、剩餘電量，另外機底設有1/4螺絲孔，方便接駁三腳架。電量方面，備有2,300mAh電池，5%功率輸出下可使用18小時，100%輸功率下可使用1小時，可透過機側USB-C插口充電。