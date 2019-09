adidas x Pharrell Williams　為女性發聲

由Pharrell Williams為adidas Originals操刀設計的聯名系列,推出多季以來一直宣揚平等大愛精神作為核心主題。今個秋冬雙方帶來新作adidas Originals by Pharrell Williams Now Is Her Time,更特別邀請包括:Collier Schorr(紐約藝術家)、Patrisse Cullors(平權組織Black Lives Matter聯合創辦人)、Nadya Okamoto(非牟利機構PERIOD.org聯合創辦人)及Syd(洛杉磯歌手)等來自不同界別的時代女性參與拍攝造型照,藉此帶出系列倡議女性於性別及種族間之平等權利。

系列單品採用大膽鮮艷配色打造,當中除了一系列男裝、女裝、中童及童裝服飾外,更包括多對聯名球鞋,其中SolarHu PRD及Hu NMD PRD就同樣採用Primeknit針織物料打造鞋身,同時配搭專利技術Boost中底,並分別於鞋面位置繡上「Hu」、「BREATHE」、「SUN」及「靈魂」等字樣刺繡點綴。

另全新涼鞋款式Adilette 2.0 PRD於鞋床位置就加入彩色腳掌圖案,鞋面及後方搭帶亦有「Hu」刺繡細節,並一口氣推出黑、白、藍、黃、綠及粉紅六種配色,相信潮男潮女都一定揀到啱心水靚色。(9月13日上架)