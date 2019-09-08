PAUL SMITH x GLOBE-TROTTER　再度聯名

高級時裝品牌PAUL SMITH及百年行李箱品牌GLOBE-TROTTER都是來自英國時尚界、極具地位之寶號，去年兩位英國同鄉首度握手聯乘，推出了限量120個的聯名行李箱，大獲好評兼火速完賣，所以今年雙方決定再度聚頭發表新一回聯名合作。

全新推出的聯名行李箱由Sir Paul Smith與GLOBE-TROTTER品牌團隊共同設計，選用經典黑色硫化纖維製造，分別推出20吋及30吋滑輪行本箱（上年只推出20吋）；8個護角色彩分別取自PAUL SMITH「Signature Stripe」彩色條紋上的8種色調（海軍藍、青檸黃、灰褐色、灰綠色、褐橙色、孔雀藍、酒紅色及鮮紅色）。內層則沿用GLOBE-TROTTER傳統藍/灰色亞麻襯裡，並配搭PAUL SMITH「Signature Stripe」彩色條紋織帶，以便將物品安全妥當固定於行李箱內；將兩個品牌標誌性設計結合起來，呈現出雙方對工藝設計及英倫美學之追求。