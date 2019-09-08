三界五行：多事之秋　見證歷史

說到不愉快的秋天，大家都會想到「多事之秋」這個詞語。

中國古時候，重要戰事大都在秋天進行，因為兵書有云：「三軍未動，糧草先行。」秋收後，糧草充足，有利戰事，「朝廷不用餓兵」，士兵沒飽飯食，怎樣有氣力打仗？而且，不收割就出兵，還有一個隱憂，精銳主力部隊都外出打仗，留守兵力薄弱，很容易被敵軍劫糧，斷了後路就糟糕。

但是也不知是巧合，還是天意？外國人本來不管這一套，侵略別國還用擇日？第二次世界大戰，以1939年9月1日德國進攻波蘭為歐洲戰事的開始；二戰日軍侵華，由1931年9月18日，日軍炮轟瀋陽，發動「918事變」開始，都是「多事之秋」。「美國911事件」、「韓戰」也發生在秋天（中國人民志願軍在1950年10月19由彭德懷司令員率領，跨過鴨綠江，與金正恩的爺爺金日成並肩作戰。）國民革命軍在1911年10月10日佔領武昌推翻滿清，這就是「雙十節」的緣起。1927年9月9日，毛澤東領導工農紅軍發動秋收起義（更巧合是，毛澤東在1976年9月9日去世）。

三國時候，諸葛亮向後主劉禪呈上《出師表》，要討伐魏國和吳國，表中開首就有這麽一句：「此誠危急存亡之秋也」，當時是227年3月，但諸葛亮為說服這個「爛泥扶不上壁」的阿斗，他用了比「多事之秋」更能形容時勢的「危急存亡之秋」，成為千古佳句。

方向宇