:CHOCOOLATE x 小馬寶莉　粉嫩色彩爆發少女心

:CHOCOOLATE x MY LITTLE PONY聯乘系列用上充滿少女味的粉色,加上幻彩、彩虹、愛心和星星圖案作點綴,打造出一個可愛夢幻的聯乘系列。(互聯網)

於小朋友界Hit爆的「MY PRETTY PONY」小馬寶莉今季首度與:CHOCOOLATE合作,以她可愛的時尚形象,推出一系列夢幻聯乘單品。是次聯乘用上充滿少女味的粉色如粉紅色、粉藍色及粉紫色為主色調,加上幻彩、彩虹、愛心和星星圖案作點綴,打造出一個可愛夢幻的聯乘系列。

設計師把美式復古卡通文化融合在單品之中,帶來多款印花圖案Tee、衞衣及配飾小物。系列更備有童裝單品,輕鬆打造可愛的時尚親子裝。當中最值得推薦的是色彩繽紛的All Over Print印花圖案連帽衞衣,配上彩虹Logo立體凸字膠章,玩味十足,絕對是粉絲們必收藏的單品!另外,還有幻彩印花圖案Tee和織布章印花圖案Tee,前胸綉上可愛的MY LITTLE PONY愛心織布章,背面更印有銀色閃粉印花圖案,粉絲們切勿錯過!配飾小物方面,系列備有桃紅色閃粉PVC透明手挽袋,配上毛毛掛飾鏡子,可愛又實用。此外,更帶來MY LITTLE PONY粉紫色大浴巾,配上星星圖案及小馬造型帽子,呼喚粉絲們的少女心。